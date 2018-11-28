СМИ Испании: Кризис в отношениях России и Украины проверяет ЕС на прочность

Мадрид, , 22:21 — REGNUM Задержание украинской военной флотилии российскими силами в минувшее воскресенье в Керченском проливе усложнило стратегию Евросоюза, который намеревался найти точку равновесия между отказом признать Крым российским и необходимостью сосуществовать с таким соседом, как РФ. В то время как Италия стояла во главе инициативы ослабить санкции в отношении Москвы, другие страны ЕС, такие как Польша, выступали за политику «твердой руки».

Австрия, которая сейчас председательствует в Союзе, не исключает того, что на последнем в этом году саммите европейских лидеров, который намечен на 13 и 14 декабря, будет обсуждаться расширение антироссийских санкций в сфере экономики. Срок их действия истекает 31 января 2019 года.

Некоторые члены Евросоюза, особенно Италия, в течение последних месяцев выступали за смягчение репрессивных мер. С тех пор как Маттео Сальвини пришел к власти прошлой весной, он призывал к приостановке действия санкций, в число которых входят запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения (которые могут быть использованы как в мирных, так и в военных целях), ограничения на доступ к технологиям, связанным с нефтяной промышленностью, на кредитование российских финансовых учреждений и т.д. В июне этого года, когда санкции были в очередной раз продлены, Рим боролся с этим решением, но был вынужден уступить.

Требования правительства Италии, которое месяцами пыталось способствовать сближению Европейского союза с Кремлем, исходя из собственных экономических интересов, могут снова не получить удовлетворения из-за текущего кризиса в отношениях Петра Порошенко и Владимира Путина, считает El Pais.

Инцидент в Азовском море успел стать объектом анализа на двух собраниях Комитета ЕС по политическим вопросам и вопросам безопасности в понедельник и вторник. Эти встречи продемонстрировали уязвимые места «европейского клуба»: Польша возглавила страны, требующие немедленно наказать РФ за действия против Украины, а Италия — призывающие к сдержанности. И хотя обсуждение возможности новых санкций входило в повестку, команда Федерики Могерини, верховного представителя Евросоюза по иностранным делам, заявила, что такое решение должно быть принято единогласно. А консенсуса едва ли удастся достичь, уверено испанское СМИ.

Германия в настоящий момент продолжает призывать к ослаблению напряжения и диалогу. Ангела Меркель, имеющая в распоряжении гибкие каналы связи как с Москвой, так и с Киевом, позвонила во вторник Путину и Порошенко, чтобы настоятельно призвать их держать ситуацию под контролем. Эти звонки привлекли внимание каталонского издания La Vanguardia, которое привело высказывание российского лидера о «серьезной озабоченности» ситуацией с Украиной. На дипломатическом уровне Берлин и Париж выступают против Москвы, однако пока они исключают принятие новых санкций.

Схожей умеренной позиции сейчас придерживается глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Она назвала инцидент в Азовском море неприемлемым, но тоже попросила обе стороны о сдержанности. При этом ее ведомство считает, что Москва должна сделать проход через Керченский пролив свободным и освободить украинские суда с экипажем.