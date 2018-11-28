El Mundo: Трамп нанёс удар по Мэй из-за спины

Мадрид, , 22:18 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп нанес очередной политический удар британскому премьер-министру Терезе Мэй по поводу Брексита. Через несколько часов после схватки Мэй с оппозицией в парламенте, в которой она пыталась отстоять заключенный с Брюсселем пакт, американский лидер решил «вставить свои пять копеек» и объявил, что теперь Великобритании будет очень трудно обсуждать торговый договор с США. Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

«Это было хорошее соглашение для ЕС, — отметил Трамп в ходе непродолжительного общения с журналистами в Белом доме. — Мы должны тщательно следить за тем, получит Соединенное Королевство право на самостоятельные переговоры с другими странами или нет. Сейчас же, судя по соглашению, все выглядит так, будто они [британцы] не смогут обсуждать заключение торгового договора с нами».

Президент США также выразил надежду, что это не то, чего хочет британский премьер-министр, так что ей, возможно, удастся что-то предпринять по этому поводу.

Слова Дональда Трампа «вызвали ступор» на Downing Street, подчеркивает El Mundo. Ведь на этой неделе Тереза Мэй как раз начала свою кампанию в поддержку достигнутого с Евросоюзом соглашения: ей необходимо защитить его в глазах британцев до 11 декабря, на которое намечено голосование парламента за документ. Премьер-министр уже вызвала лидера оппозиции, лейбориста Джереми Корбина, на теледебаты, памятуя о том, что на карту поставлено не только соглашение о Брексите, но и ее собственное политическое выживание — через два с половиной года после того, как она сменила Дэвида Кэмерона.

Пресс-секретарь Терезы Мэй попытался смягчить удар, нанесенный заявлением Трампа, и высказался следующим образом: «Политическая декларация, которую мы согласовали с ЕС, однозначно гласит, что Соединенное Королевство будет осуществлять независимую торговую политику, так что мы будем вправе заключать торговые договора с другими странами мира, в том числе с США».

Это не первый раз, когда американский лидер напрямую вмешивается в переговоры по Брекситу, напоминает испанское издание. Так, в июле этого года, прямо в день своего официального визита в Великобританию, Трамп раскритиковал Мэй в интервью газете The Sun и сказал, что на ее месте вел бы переговоры с Евросоюзом «иным образом». Он также добавил, что ранее дал британскому премьер-министру совет насчет общения с Брюсселем, но та его не послушалась.

В британском правительстве подтвердили эту информацию и уточнили, что совет американского президента заключался в полном разрыве с ЕС через арбитражный суд. «Трамп лучше вел бы переговоры по Брекситу», — сказал по этому поводу бывший министр иностранных дел Британии Борис Джонсон за несколько месяцев до своей отставки.

«Теория, согласно которой жесткий разрыв с Евросоюзом создал бы, почти как по волшебству, зону свободной торговли между Соединенным Королевством и США — это форма магического мышления, глубоко укоренившаяся в умах британских консерваторов, которые не хотят принимать в расчет, что «особые отношения» между Штатами и Британией по сути являются особенными лишь для Соединенного Королевства», — резюмирует El Mundo.

Реалии Америки, обратившейся в эпоху Обамы к расширению экономических связей с Азией, а в эпоху Трампа — к политике изоляционизма, разрушили мечту об «англосфере», объединяющей бывшие владения Британской империи.