Бывшие армянские чиновники хотят передать в казну миллионы долларов

Ереван, , 21:45 — REGNUM Брат бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Александр (Сашик) Саргсян изъявил желание отдать государству $30 миллионов, имеющихся на его банковском счете. Об этом сегодня, 28 ноября, на предвыборном митинге в Иджеване заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Эти возвращенные деньги, в первую очередь, должны быть потрачены на наши Вооруженные силы», — сказал Пашинян.

Никол Пашинян отметил, что имущество ещё на пять миллиардов драмов ($10,3 млн) пожелал сдать государству арестованный генерал, депутат парламента Манвел Григорян.

«Есть многие люди, по части которых есть уголовные дела, они говорят: сколько вернуть государству? Но не продолжают, взамен на что. Одним из важных шагов нового парламента должно стать создание инструментов переходного правосудия», — сказал Пашинян.

Кроме того, по его словам, члены семьи бывшего главы таможенной службы Армении обратились в управление госимуществом, чтобы подарить гостиницу Golden Palace в Цахкадзоре государству.

«Наверное, они пошли на такой шаг в надежде воспользоваться какими-то инструментами переходного правосудия. Если этот процесс дойдёт до конца, гостиницу надо выставить на аукцион, говорят, ее стоимость составляет до $20 миллионов, и зачислить деньги в госбюджет», — сказал Никол Пашинян.