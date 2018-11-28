Минобороны: ИГ* применит химоружие против курдов, поддерживаемых США

Дейр-эз-Зор, Сирия, , 21:17 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планируют применить отравляющие вещества против курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (СДС), сообщает 28 ноября Министерство обороны России.

Уточняется, что первой целью для боеприпасов с отравляющими веществами могут стать курдские формирования, которые при поддержке военных США несколько месяцев безуспешно ведут бои за город Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, удерживаемый боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Изготовленные химические боеприпасы предназначены для обстрела позиций курдских сирийских демократических сил (СДС), ведущих при поддержке США боевые действия против террористов в районе населенного пункта Хаджин, провинция Дейр-эз-Зор», — указано в сообщении.

Обстрел боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планируют произвести с направления позиций сирийских правительственных войск, чтобы спровоцировать авиаудары США по подразделениям армии Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российское военное ведомство сообщило, что в больнице населенного пункта Эль-Кишма сирийской провинции Дейр-эз-Зор боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали снаряжение минометных боеприпасов отравляющими веществами.

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