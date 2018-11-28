Джихадисты начали рыть тоннели в Идлибской демилитаризованной зоне

Дамаск, , 21:17 — REGNUM Сирийские военные наблюдают усиление активности исламистов в обозначенной Идлибской демилитаризованной зоне вдоль линии фронта с Сирийской арабской армией. Так в районе линии фронта у городов Аль-Латамина и Морек группировка «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие исламистские группы начали рыть траншеи и туннели.

Сирийская арабская армия находится в состоянии повышенной готовности, поскольку боевики, возможно, планируют начать новое наступление на сирийских военных в ближайшие недели.

Ранее исламисты рыли сложные туннельные сети, которые доказали свою эффективность против сирийских правительственных сил и их союзников. Эти тоннели были невероятно важны для боевиков во время их шестилетней борьбы с сирийскими военными в регионах Восточная Гута и в Южном Дамаске.

Использование сети тоннелей резко повышает выживаемость живой силы, позволяет скрытно проводить логистические операции, восстанавливать силы и лечить раненых.