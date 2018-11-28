Среда, 28 Ноября 2018 года
21:25:52 МСК

Джихадисты начали рыть тоннели в Идлибской демилитаризованной зоне

Политика

Использование боевиками тоннельных сетей в Восточной Гуте и в Южном Дамаске серьезно осложнили наступательные операции сирийской армии

Дамаск, 28 ноября 2018, 21:17 — REGNUM  Сирийские военные наблюдают усиление активности исламистов в обозначенной Идлибской демилитаризованной зоне вдоль линии фронта с Сирийской арабской армией. Так в районе линии фронта у городов Аль-Латамина и Морек группировка «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие исламистские группы начали рыть траншеи и туннели.

Сирийская арабская армия находится в состоянии повышенной готовности, поскольку боевики, возможно, планируют начать новое наступление на сирийских военных в ближайшие недели.

Ранее исламисты рыли сложные туннельные сети, которые доказали свою эффективность против сирийских правительственных сил и их союзников. Эти тоннели были невероятно важны для боевиков во время их шестилетней борьбы с сирийскими военными в регионах Восточная Гута и в Южном Дамаске.

Использование сети тоннелей резко повышает выживаемость живой силы, позволяет скрытно проводить логистические операции, восстанавливать силы и лечить раненых.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить