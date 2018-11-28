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Порошенко пообещал, что выборы президента состоятся в назначенный срок

Политика

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года

Киев, 28 ноября 2018, 20:57 — REGNUM  Президентские выборы на Украине состоятся в назначенную Верховной радой дату, 31 марта 2019 года. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко 28 ноября на встрече с жителями Черниговской области, передаёт телеканал «112 Украина».

Глава государства заверил, что несмотря на введённое в ряде областей военное положение, на Украине не будут ни ограничивать конституционные права граждан.

«Никаких запретов, никаких отсрочек выборов», — пообещал Порошенко, добавив, что специально просил депутатов утвердить дату выборов «для исключения всех спекуляций и инсинуаций».

Напомним, 26 ноября Верховная рада утвердила указ Петра Порошенко о введении военного положения сроком на 30 дней в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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