Избранный мэр Великого Новгорода сложил полномочия областного депутата

Великий Новгород, , 08:04 — REGNUM С сегодняшнего дня, 29 ноября, досрочно прекращены полномочия депутата Новгородской областной думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №1 Сергея Бусурина. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, заявление Бусурина о сложении им депутатских полномочий было поддержано 28 ноября на очередном заседании регионального парламента.

Сергей Бусурин прекращает депутатскую деятельность в связи с избранием на должность мэра Великого Новгорода.

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Действующий мэр города Юрий Бобрышев 28 ноября провёл встречу с избранным мэром. Как сообщили в пресс-службе градоначальника, разговор длился полтора часа. По словам Бобрышева, обсуждались «все основные, первостепенные вопросы, которые зависят от действий главы, чтобы работа администрации города не сбилась с рабочего ритма в столь ответственное, непростое время — время смены власти».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Бусурин вступит в должность мэра Великого Новгорода 3 декабря 2018 года. Тогда же завершатся полномочия на посту мэра Юрия Бобрышева, который руководит городом с 2008 года.

Напомним также, что в связи с досрочным сложением Сергея Бусурина полномочий депутата Новгородской областной думы в регионе в сентябре 2019 года состоятся досрочные выборы регионального депутата по одномандатному округу №1, включающему в себя Солецкий, Шимский, Батецкий и часть Новгородского района.

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