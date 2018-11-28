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Минобороны: ИГ* производят химоружие в больнице провинции Дейр-эз-Зор

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Минобороны: ИГ* производят химоружие в больнице провинции Дейр-эз-Зор
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Сирийские боевики

Дейр-эз-Зор, Сирия, 28 ноября 2018, 20:55 — REGNUM  В здании больницы населенного пункта Эль-Кишма сирийской провинции Дейр-эз-Зор боевики группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снаряжают минометные боеприпасы отравляющими веществами, сообщает 28 ноября пресс-служба Минобороны России.

Информация получена по каналам разведки. Подчеркивается, что эти данные подтверждены несколькими источниками.

Тип отравляющих веществ, используемых боевиками для снаряжения этих боеприпасов пресс-служба не уточняет.

«По подтвержденным по нескольким каналам данным разведки, в сирийском населенном пункте Эль-Кишма провинции Дейр-эз-Зор боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в здании городской больницы организовано производство самодельных минометных боеприпасов с последующей начинкой их боевыми отравляющими веществами», — указано в тексте сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики незаконных вооруженных формирований, действующих в Сирии, ранее неоднократно были уличены в применении отравляющих веществ кустарного производства.

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