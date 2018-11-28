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23 депутата Верховной рады осудили давление власти на УПЦ МП

Политика

Депутаты направили заявление в МВД Украины

Киев, 28 ноября 2018, 21:03 — REGNUM  Заявление в МВД Украины подписали 23 депутата Верховной рады о том, что власть нарушает права и свободы Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заявил украинский парламентарий Андрей Деркач, сообщает 28 ноября «112 Украина».

По его словам, правительство Украины действует по статье 161 УК Украины — нарушает равноправие граждан в зависимости от их религиозных убеждений. В заявлении отмечается, что вмешательство в дела УПЦ МП является признаком свертывания демократии в стране. В качестве примера депутаты привели попытку провезти «объединительный» собор епископов, который должен установить контроль правительства над церковными делами.

Напомним, киевская хунта уже начала отбирать имущество у УПЦ МП, заявив, что Почаевская Свято-Успенская лавра была передана церкви «с нарушениями».

Читайте ранее в этом сюжете: РПЦ: На Украине начались гонения на каноническую православную церковь

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Религиозные конфликты на Украине
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