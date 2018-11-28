Требуется время. Представитель РФ по Сирии рассказал о ситуации в Идлибе

Идлиб, Сирия, , 20:24 — REGNUM На создание демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб требуется дополнительное время, сообщил 28 ноября журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

По его словам, процесс демилитаризации идет, но одновременно наблюдается увеличение числа нарушений режима прекращения огня.

«Создание демилитаризованной зоны в Идлибе требует дополнительного времени, но процесс идет, хотя, как вы знаете, за последнее время количество нарушений режима прекращения боевых действий несколько увеличилось», — сказал Александр Лаврентьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились об отмене военной операции против боевиков в зоне «Идлиб». Вместо этого президент Турции предложил план стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и создания там демилитаризованной зоны.

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