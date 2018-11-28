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МИД Украины направил ноту протеста России

Политика

Киев требует «немедленно освободить» членов экипажей украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе

МИД Украины направил ноту протеста России
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Межа. Россия и Украина

Киев, 28 ноября 2018, 20:09 — REGNUM  МИД Украины направил российской стороне ноту протеста в связи с задержанием в Керченском проливе членов экипажей трёх судов ВМС Украины, вторгшихся в территориальные воды России. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

«Российской стороне выдвинуто категорическое требование немедленно освободить из-под стражи захваченных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на родину», — говорится в сообщении.

Как утверждают в украинском МИД, военные суда якобы были задержаны российскими пограничниками «в территориальных водах и исключительной экономической зоне Украины в Чёрном море».

Напомним, 26 ноября МИД России вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины в Москве Руслану Нимчинскому, выразив ему решительный протест в связи с грубым нарушением кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море России, а также нападениями радикалов на российские дипломатические учреждения на Украине.

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