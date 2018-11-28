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Депутат предлагает запретить СМИ писать негатив о Киргизии на русском языке

Политика

Критиковать Киргизию на киргизском языке — можно

Депутат предлагает запретить СМИ писать негатив о Киргизии на русском языке
Иван Шилов © ИА REGNUM
Киргизия

Бишкек, 28 ноября 2018, 20:01 — REGNUM  Экс-министр финансов, депутат Акылбек Жапаров в ходе заседания республиканского парламента предложил потребовать от местных СМИ не публиковать негативные новости и другие материалы о Киргизии на русском языке, пишет «Элет».

Обращаясь к министру культуры и туризма Азамату Жаманкулову, парламентарий отметил, что на размещенных в грузинском сегменте интернета русскоязычных и англоязычных новостных сайтах нет никакой информации негативного характера.

«Оказывается, в 2004 году президент Грузии обратился к народу и предложил писать плохие новости лишь на грузинском языке, а на русском и английском — только хорошие. Вам тоже следует сделать к народу такое обращение. У киргизов надо ввести традицию рассказывать в Интернете о стране только хорошее», подытожил Жапаров.

ИА REGNUM напоминает, что ранее депутаты и общественные деятели, среди мер, нацеленных на улучшение жизни в стране предлагали:

  • сменить флаг, герб и гимн
  • снести одни памятники и поставить другие
  • переименовать улицы
  • сменить название страны

Киргизия занимает 98-е место среди 180 стран в «Индексе свободы прессы — 2018», составленном аналитиками правозащитной организации «Репортеры без границ».

Другие постсоветские республики в рейтинге расположились в следующем порядке:

Эстония — 12-е место, Латвия — 24-е, Литва — 36-е, Грузия — 61-е, Армения — 80-е, Молдавия — 81-е, Украина — 101-е, Россия — 148-е, Таджикистан — 149-е, Белоруссия — 155-е, Казахстан — 158-е, Азербайджан — 163-е, Узбекистан — 165-е и Туркмения — 178-е.

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Политическая жизнь Киргизии
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