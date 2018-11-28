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Германия предложила Франции отдать место в Совбезе ООН Евросоюзу

Политика

При этом может быть утверждено правило, что занимать это место должен гражданин Франции

Берлин, 28 ноября 2018, 19:31 — REGNUM  Франции следует рассмотреть возможность передачи своего места в Совете безопасности ООН всему Евросоюзу, заявил в среду, 28 ноября, министр финансов Германии Олаф Шольц, передает Il Fatto Quotidiano.

Такая передача позволит Евросоюзу обрести «единый голос» в Совбезе ООН, считает Шольц. Решение можно принять «в среднесрочной перспективе», сказал министр.

При этом взамен может быть оговорено, что в должности представителя Евросоюза в Совете безопасности должен неизменно находиться гражданин Франции, добавил Шольц.

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