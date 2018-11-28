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Китайский лидер Си Цзиньпин отправился в турне по Европе и Америке

Политика

Китайский лидер посетит с государственными визитами Испанию, Аргентину, Панаму и Португалию

Китайский лидер Си Цзиньпин отправился в турне по Европе и Америке
Си Циньпин

Буэнос-Айрес, 28 ноября 2018, 21:17 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин отправился в своё второе за месяц зарубежное турне. На этот раз политик посетит Европу и Латинскую Америку.

По сообщению кубинского агентства «Пренса Латина» первой остановкой Си Цзиньпина стала Испания. Приезд в королевство китайского лидера приурочен к 45-летию установления дипломатических отношений между КНР и Испанией. В Мадриде у Си Цзиньпина запланированы встречи с королём Фелипе VI, председателем правительства Испании Педро Санчесоми председателями обеих палат испанского парламента.

Затем Председатель КНР отправится в Аргентину, где 30 ноября — 1 декабря примет участие в саммите G-20. В рамках саммита у китайского руководителя запланировано совещание с президентом США Дональдом Трампом, с которым Си Цзиньпин обсудит проблемы двусторонних отношений, в настоящее время испытывающих трудности, в частности использование взаимных таможенных барьеров.

2−3 декабря политик посетит Панаму. Там он встретится с президентом страны Хуаном Карлосом Варелой, вместе с которым посетит бизнес-форум и совершит прогулку по Панамскому каналу.

В завершение турне Си Цзиньпин посетит Португалию.

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Зарубежная хроника
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