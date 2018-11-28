В Санкт-Петербурге прошел первый российско-индийский стратегический диалог

Нью-Дели, , 23:33 — REGNUM В Санкт-Петербурге прошел первый российско-индийский стратегический экономический диалог. Об этом 27 ноября сообщило индийское новостное издание «Навбхарат таймс» со ссылкой на официальный сайт Национального института трансформации Индии.

Делегации сторон в ходе встречи возглавили министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин и вице-председатель Национального института трансформации Индии Раджив Кумар. Сообщается, что в рамках диалога стороны достигли принципиальной договоренности по развитию сотрудничества в сферах информационных и финансовых технологий, искусственного интеллекта. Делегации России и Индии выразили желание осуществлять совместные проекты в сфере здравоохранения, а также рассмотреть возможность проведения таможенных операций между странами в рамках механизма «одного окна».

Известно, что в рамках встречи обсуждались перспективы сотрудничества России и Индии в пяти основных сферах: транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе, помощи малому и среднему бизнесу, цифровой трансформации и передовых технологиях, а также сотрудничеству в сфере торговли и промышленности. Следующий раунд российско-индийского стратегического экономического диалога пройдет в Индии в июле-августе 2019 года.