Глава индийского Панджаба пригрозил Пакистану ответить на насилие войной

Нью-Дели, , 23:44 — REGNUM Главный министр индийского штата Панджаб капитан Амариндер Сингх пригрозил начальнику штаба сухопутных войск Пакистана генералу Камару Джаведу Баджве войной. По сообщению индийского новостного издания «Наводая таймс», индийский политик призвал руководство соседней страны положить конец убийству индийских солдат и терактам, направленным против невинных мирных жителей.

В ходе церемонии начала строительства индийской части Картарпурского коридора Амариндер Сингх также заявил, что, если новый премьер-министр Пакистана Имран Хан не сможет умерить пыл военных, Индия будет вынуждена применить свои вооруженные силы для «защиты мира и суверенитета». Он подчеркнул, что Индия располагает большими военно-техническими ресурсами, чем Пакистан, хотя и является мирной страной, которая «никогда не прибегала к насилию».

Ранее капитан Амариндер Сингх отклонил приглашение министра иностранных дел Пакистана Шаха Махмуда Куреши принять участие в церемонии начала строительства пакистанской части Картарпурского коридора между Индией и Пакистаном. Данный проект позволит индийским и пакистанским паломникам-сикхам посетить сикхские святыни в соседней стране. В следующем году последователи сикхизма в Индии и Пакистане будут отмечать 500-летие со дня рождения основателя религии Гуру Нанака.