Дакка, , 21:48 — REGNUM террористическая исламистская организация «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провела незаконную демонстрацию в столице Бангладеш Дакке 26 ноября. По сообщению бангладешского новостного издания «Протхом ало», демонстранты призвали свергнуть действующее правительство и установить в Бангладеш «Праведный халифат».

Заместитель директора отдела полиции Бангладеш по борьбе с терроризмом и международной преступностью Мохибул Ислам Кхан заявил, что правоохранительные органы страны ведут наблюдение за членами «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Известно, что несколько участников демонстрации уже были задержаны и сотрудничают со следствием.

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является международной панисламистской политической партией, основанная в 1953 году в Восточном Иерусалиме. В 2000 году на волне подъема исламистских настроений в Бангладеш была создана местная ячейка данной организации. «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступает за свержение правительства в стране и активно ведет подрывную деятельность, в связи с чем с октября 2009 года деятельность данной организации запрещена в Бангладеш.