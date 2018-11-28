МИД Мальдив: бывший президент Мальдив натравливал Индию на Китай

Мале, , 23:11 — REGNUM Министр иностранных дел Мальдив Абдулла Шахид выступил с критикой внешнеполитического курса бывшего президента страны Абдуллы Ямина, который попытался натравить Индию на Китай. По сообщению индийского новостного издания «Навбхарат таймс», глава внешнеполитического ведомства Мальдив выступил с соответствующим заявлением на пресс-конференции в ходе визита правительственной делегации Мальдив в Индию.

Абдулла Шахид подчеркнул, что политическое руководство Мальдив рассматривает Индию в качестве «важного партнера и союзника» на международной арене. Другие члены правительственной делегации выразили надежду на помощь со стороны Индии в преодолении последствий кризиса в стране. В частности, министр экономического развития Мальдив Файяз Исмаил подчеркнул необходимость заключения торгового соглашения между странами для привлечения инвесторов, а министр финансов Ибрахим Амир отметил потребность в денежных средствах для финансирования проектов в сфере здравоохранения.

17 ноября на Мальдивах состоялась инаугурация нового президента Ибрахима Мохамеда Солиха, одержавшего неожиданную победу над бывшим главой государства Абдуллой Ямином. В отличие от своего предшественника Ибрагим Мохамед Солих избрал курс на сближение с Нью-Дели и приостановил осуществление ряда китайских проектов на островном государстве. Он также разорвал невыгодное с экономической точки зрения соглашение о свободной торговле с КНР и инициировал процедуру возвращения Мальдив в Содружество наций.