Нарендра Моди: Индия никогда не забудет теракт 2008 года в Мумбаи

Нью-Дели, , 23:27 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна никогда не забудет нападение пакистанских террористов на Мумбаи в 2008 году. По сообщению индийского новостного издания «Навбхарат таймс», соответствующее заявление глава государства сделал на митинге в ходе предвыборной кампании «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) в штате Раджастхан.

Нарендра Моди заверил население Индии в том, что правосудие непременно свершится, а виновные в организации и осуществлении теракта будут наказаны. Лидер БДП также выступил с критикой партии «Индийский национальный конгресс», находившейся в 2008 году у власти. Нарендра Моди подчеркнул, что, когда 26 ноября 2008 года в Мумбаи произошёл теракт, глава ИНК Соня Ганди не прекратила агитационную кампанию накануне выборов в законодательное собрание штата Раджастхан.

26 ноября исполнилось 10 лет со дня трагических событий в Мумбаи. Группа из десяти террористов пакистанского происхождения устроила резню в столице штата Махараштра, убив 166 человек за 60 часов. Хотя правительственным силам удалось ликвидировать нападавших боевиков «Лашкар-и-Таиба» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), индийская сторона уверена в том, что истинные организаторы и идейные вдохновили атаки на Мумбаи находятся на свободе под защитой правительства Пакистана.