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Вице-президент Индии: правительство должно договориться с Резервным Банком

Политика

Вице-президент Индии Венкайя Найду призвал правительство и Резервный Банк Индии урегулировать свои споры во имя интересов страны

Нью-Дели, 28 ноября 2018, 22:38 — REGNUM  27 ноября вице-президент Индии Венкайя Найду в интервью призвал правительство и Резервный Банк Индии (РБИ) урегулировать свои споры во имя интересов страны.

По сообщению индийского новостного агентства Амар Уджала, Венкайя Найду назвал нехватку валюты и недостаток свободных денег на рынке, необходимых для кредитования бизнеса, главными проблемами экономики страны. По мнению вице-президента, правительству необходимо вести переговоры с Резервным Банком Индии (независимый центральный банк страны), чтобы убедить его смягчить условия и сделать больше для стимулирования экономического роста, а не концентрироваться на борьбе с инфляцией.

По словам вице-президента, спор между РБИ и правительством ведется во имя интересов страны, а не ради выяснения того, «за кем останется последнее слово».

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Зарубежная хроника
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