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Глава индийских военных: трагедия Мумбаи не повторится

Политика

Начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават заявил, что индийская армия не позволит повторить теракт 26 ноября 2008 года

Глава индийских военных: трагедия Мумбаи не повторится
Indian Army
Бипин Рават

Нью-Дели, 28 ноября 2018, 23:55 — REGNUM  27 ноября начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават дал интервью индийской газете India Today. По сообщению индийского новостного агентства Амар Уджала, Бипин Рават заявил в интервью, что индийская армия не допустит возникновения ситуации, приведшей к страшному теракту 26 ноября 2008 года в Мумбаи.

Отвечая на вопрос журналиста о предполагаемых мерах, которые предпримут вооруженные силы в случае террористического нападения, генерал отметил, что армия работает в тесном взаимодействии с правительством и выполняет его приказы. «Мы готовы принять меры по первому зову», — подытожил генерал Бипин Рават.

В целом, начальник штаба сухопутных войск Индии оценил подготовку и оснащение индийских вооруженных сил как высокие. По его мнению, у них есть все возможности, чтобы отразить любое нападение террористов.

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Зарубежная хроника
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