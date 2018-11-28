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Пакистан пригласит премьера Индии Нарендру Моди на саммит СААРК

Политика

Министр иностранных дел Пакистана пригласит премьера Индии Нарендру Моди на саммит СААРК в Пакистан. Это будет его первая встреча с новоизбранным премьер-министром Имраном Ханом

Исламабад, 28 ноября 2018, 21:29 — REGNUM  27 ноября министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил о намерении пригласить премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммит СААРК (Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии).

По сообщению индийского новостного агентства Амар Уджала со ссылкой на пакистанское новостное агентство Dawn, если Моди примет приглашение Пакистана, в ходе его поездки в Пакистан он впервые встретится с недавно занявшим пост премьера Имраном Ханом.

Прошлый, 19 саммит Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии должен быть пройти в Пакистане в 2016 году, однако он не состоялся из-за противодействия Индии. Новое правительство Пакистана надеется, что кризис в отношениях между двумя странами не повлияет на решение Моди прибыть на встречу лидеров стран Южной Азии.

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Зарубежная хроника
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