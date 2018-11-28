Пакистан планирует развивать экотуризм

Исламабад, , 23:58 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан на своей странице в социальной сети Твиттер заявил о планах правительства развивать экологический туризм в стране.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News со ссылкой на официальный аккаунт пакистанского премьера, Имран Хан считает, что Пакистан обладает огромным потенциалом для привлечения отдыхающих со всего мира. «От наших пляжей юга до прекрасных лугов севера… страна имеет прекрасные возможности для развития экологического туризма».

Премьер-министр заявил, что развитие туристической отрасли — одно из обещаний правящей партии, и «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость») выполнит это обещание с божьей помощью. О конкретных планах премьер-министра пока ничего не известно.