Совет Безопасности ООН осудил нападение на консульство КНР в Карачи

Исламабад, , 22:05 — REGNUM Совет Безопасности ООН в совместном заявлении осудил нападение на консульство Китая в Карачи.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Совбез также осудил теракт на рынке в округе Оркзаи, где в результате подрыва взрывного устройства погибло 33 человека и ранено 56. Совет Безопасности ООН высоко оценил решительные действия сил безопасности Пакистана, отбивших нападение на консульство КНР.

По версии полиции Карачи (провинция Синд), 23 ноября трое боевиков «Армии освобождения Белуджистана» (организация борется за независимость региона) подъехали на автомобиле к хорошо укрепленному консульству КНР в Карачи и попытались прорваться в здание, используя автоматы Калашникова и ручные гранаты. Военные, рейнджеры и полиция Пакистана отбили нападение и уничтожили нападавших, потеряв в бою двоих сослуживцев. На одном из нападавших был «пояс шахида».