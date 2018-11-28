Наследный принц Саудовской Аравии посетил Бахрейн в рамках зарубежного тура

Эр-Рияд, , 23:25 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд прибыл в Бахрейн в рамках своего зарубежного тура по некоторым арабским государствам. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в ОАЭ, наследного принца встретили в Международном аэропорту Бахрейна король Хамад ибн Иса Аль Халифа и высокопоставленные чиновники. Наследный принц, в свою очередь, прибыл Манаму, столицу Бахрейна, с делегацией, состоящей из нескольких принцев и подданных королевства.

Планируется, что в ходе визита Аль Сауд и Аль Халифа обсудят двусторонние отношения между государствами и внутри региона, а также возможность их укрепления.

Аль Халифа поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии за вклад Эр-Рияда в продвижение интересов мусульман во всем мире, на что Аль Сауд отметил, что Бахрейн является традиционным партнером Саудовской Аравии.