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Премьер-министр Ливии: необходимо эвакуировать военные лагеря

Политика

Премьер-министр правительства национального единства Ливии отдал распоряжение эвакуировать два военных лагеря на территории Ливии

Триполи, 28 ноября 2018, 21:57 — REGNUM  Премьер-министр национального единства Ливии Фаиз Саррадж отдал распоряжение эвакуировать два военных лагеря в столице страны, городе Триполи. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», Саррадж отметил, что военные лагеря будут переданы гражданским властям, а также представителям ООН на территории Ливии.

Ранее Саррадж посетил военный лагерь в Суани и отдал распоряжение эвакуировать его в течение 72 часов, а затем передать его Социальному фонду развития.

Саррадж отметил, что военные объекты теперь должны служить нуждам гражданского населения и быть полезными в восстановлении страны, особенно в таких сферах, как образование и здравоохранение.

Специальный посланник Генерального секретаря ООН по Ливии Гассан Саламе подтвердил, что уровень безопасности в Триполи значительно повысился.

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Зарубежная хроника
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