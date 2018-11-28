Премьер-министр Ливии: необходимо эвакуировать военные лагеря

Триполи, , 21:57 — REGNUM Премьер-министр национального единства Ливии Фаиз Саррадж отдал распоряжение эвакуировать два военных лагеря в столице страны, городе Триполи. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», Саррадж отметил, что военные лагеря будут переданы гражданским властям, а также представителям ООН на территории Ливии.

Ранее Саррадж посетил военный лагерь в Суани и отдал распоряжение эвакуировать его в течение 72 часов, а затем передать его Социальному фонду развития.

Саррадж отметил, что военные объекты теперь должны служить нуждам гражданского населения и быть полезными в восстановлении страны, особенно в таких сферах, как образование и здравоохранение.

Специальный посланник Генерального секретаря ООН по Ливии Гассан Саламе подтвердил, что уровень безопасности в Триполи значительно повысился.