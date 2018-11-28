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Сирийская оппозиция: Иран причастен к химической атаке в Алеппо

Политика

Сирийская оппозиция обвинила Иран в организации химической атаки в Алеппо

Дамаск, 28 ноября 2018, 22:08 — REGNUM  Сирийская оппозиция, представленная главой Высшего комитета по переговорам Нассером Аль-Харири, заявила о причастности Ирана к организации химической атаки в Алеппо. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия» со штаб-квартирой в Объединенных Арабских Эмиратах», Аль-Харири также обвинил Иран в намерении сорвать сделку по Идлибу.

Высший комитет по переговорам — это специальная организация, созданная для представления сирийской оппозиции на переговорах в Женеве, которые прошли в 2016 году.

Аль-Харири отметил, что у самой оппозиции не было никакого запаса химических веществ для атаки в Идлибе. Однако, сказал он, у Ирана очень сильны позиции в Сирии. «Эта страна построила огромное количество военных баз, штабов и тренировочных баз, что неминуемо приведет к увеличению ее военной мощи в регионе».

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Зарубежная хроника
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