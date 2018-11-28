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Арабская коалиция разминировала 90 зарядов в Йемене

Политика

Арабская коалиция ОАЭ и Саудовской Аравии разминировала около 90 мин в Красном море

Сана, 28 ноября 2018, 22:20 — REGNUM  Арабская коалиция, состоящая из Объединенных Арабских Эмиратов и Королевства Саудовская Аравия, разминировала 86 мин, заложенных ранее хуситами, военизированной группировкой шиитов-зейдитов, на территории Йемена. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в ОАЭ, большинство мин было уничтожено в районе Красного моря.

Официальный представитель арабской коалиции Турки Аль-Малики отметил, что операция коалиции по разминированию мин на территории Йемена направлена на поддержание безопасности в стране, а особенно там, где удалось одержать победу над хуситами.

Аль-Малики высоко отметил усилия мирового сообщества по борьбе с хуситами, которые с 2015 года ведут борьбу с официальным правительством Йемена.

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Зарубежная хроника
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