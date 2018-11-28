Арабская коалиция разминировала 90 зарядов в Йемене

Сана, , 22:20 — REGNUM Арабская коалиция, состоящая из Объединенных Арабских Эмиратов и Королевства Саудовская Аравия, разминировала 86 мин, заложенных ранее хуситами, военизированной группировкой шиитов-зейдитов, на территории Йемена. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в ОАЭ, большинство мин было уничтожено в районе Красного моря.

Официальный представитель арабской коалиции Турки Аль-Малики отметил, что операция коалиции по разминированию мин на территории Йемена направлена на поддержание безопасности в стране, а особенно там, где удалось одержать победу над хуситами.

Аль-Малики высоко отметил усилия мирового сообщества по борьбе с хуситами, которые с 2015 года ведут борьбу с официальным правительством Йемена.