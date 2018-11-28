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В Египте создали орган для контроля за соблюдением прав человека

Политика

В Египте создали внутренний орган по контролю за соблюдением прав человека, чтобы справиться с критикой положения человека в стране со стороны мирового сообщества

Каир, 28 ноября 2018, 21:41 — REGNUM  В Египте создан внутренний орган по контролю за соблюдением прав человека внутри страны. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, данное решение было принято вследствие непрекращающихся обвинений Египта со стороны мирового сообщества в нарушении основных прав и свобод человека.

Новый орган получит название Высшей постоянной комиссии по правам человека.

По информации телекампании, президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси полагает, что обвинение Египта в нарушении прав человека нацелено на подрыв действующей власти и отставку правительства, в частности, так как «страна пытается перестроить экономику и вести войну против терроризма».

Ранее правительство организовало кампанию по борьбе с распространением ложных сведений и слухов и арестовала некоторых из тех, кто осмелился выступать против действующей власти.

В новом органе не представлены правозащитники: почти все места отданы чиновникам из министерства иностранных дел, военных ведомств, разведки и министерства внутренних дел.

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Зарубежная хроника
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