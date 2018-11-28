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В афганской провинции Нангархар ликвидировано 20 сторонников ИГИЛ*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Операция по уничтожению боевиков была проведена Национальными силами безопасности и обороны

В афганской провинции Нангархар ликвидировано 20 сторонников ИГИЛ*
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кабул, 28 ноября 2018, 23:29 — REGNUM  Официальные представители 201 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) в результате операции, организованной Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 20 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны была проведена на территории уездов Чапархар, Родат, Кот и Назуйан проивнции Нангархар.

Операция была проведена при активной поддержке с воздуха и включала нанесение авиационных ударов по укреплениям сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам официальных представителей 201 корпуса Национальной армии Афганистана, в ходе операции силы безопасности и обороны уничтожили укрепления боевиков и военное снаряжение, принадлежавшее сторонникам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

На данный момент официальные представители ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали указанную выше информацию.

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Зарубежная хроника
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