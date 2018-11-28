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Лидер Афганистана Гани: развитие сельского хозяйства — ключ к безопасности

Политика

Глава государства также сказал, что его администрация заложила основы правового регулирования горнодобывающей промышленности в Афганистане

Лидер Афганистана Гани: развитие сельского хозяйства — ключ к безопасности
Афганистан

Кабул, 28 ноября 2018, 23:06 — REGNUM  27 ноября президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани заявил, что развитие сельского хозяйства является необходимым условием обеспечения глобальной безопасности и стабильности.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», глава государства сделал данное заявление в Женеве в ходе мероприятия, посвященного вопросам развития частного сектора.

Ашраф Гани также добавил, что надлежащее развитие сельского хозяйства позволит решить проблемы, связанные с производством наркотиков.

Глава государства отметил, что природные ресурсы могут сыграть ключевую роль в решении проблем бедности и нестабильности в стране. Он добавил, что природные ресурсы Афганистана оцениваются в один триллион долларов, но эти цифры пока остаются только на бумаге, и еще многое предстоит сделать.

Президент Афганистана заявил, что правительство страны сформировало основы правового регулирования горнодобывающей промышленности в Афганистане, что сделало данный сектор экономики источником стабильности и экономического процветания.

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Зарубежная хроника
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