Лидер Афганистана Гани: развитие сельского хозяйства — ключ к безопасности

Кабул, , 23:06 — REGNUM 27 ноября президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани заявил, что развитие сельского хозяйства является необходимым условием обеспечения глобальной безопасности и стабильности.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», глава государства сделал данное заявление в Женеве в ходе мероприятия, посвященного вопросам развития частного сектора.

Ашраф Гани также добавил, что надлежащее развитие сельского хозяйства позволит решить проблемы, связанные с производством наркотиков.

Глава государства отметил, что природные ресурсы могут сыграть ключевую роль в решении проблем бедности и нестабильности в стране. Он добавил, что природные ресурсы Афганистана оцениваются в один триллион долларов, но эти цифры пока остаются только на бумаге, и еще многое предстоит сделать.

Президент Афганистана заявил, что правительство страны сформировало основы правового регулирования горнодобывающей промышленности в Афганистане, что сделало данный сектор экономики источником стабильности и экономического процветания.