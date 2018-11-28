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Избирком Афганистана предложил перенести выборы президента на три месяца

Политика

Глава комиссии заявил, что президентские выборы 2019 года будет тяжело провести 20 апреля из−за экономических и технических проблем, а также неблагоприятных погодных условий в это время года

Кабул, 28 ноября 2018, 21:06 — REGNUM  Глава Независимой избирательной комиссии Афганистана Абдул Бади Сайад предложил перенести президентские выборы в стране на три месяца.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», глава избирательной комиссии заявил, что проведению выборов 20 апреля 2019 года помешают проблемы экономического и технического характера, а также неблагоприятные погодные условия, характерные для Афганистана в это время года.

Абдул Бади Сайад предложил провести президентские выборы в Афганистане 13 июля 2019 года.

Независимая избирательная комиссия также настаивает, что выборы в советы уездов и провинции также следует перенести и провести в одно время с президентскими.

Независимая комиссия по рассмотрению жалоб избирателей подвергла резкой критике предложение избирательной комиссии. Ее официальные представители заявили, что перенос даты выборов противоречит действующей конституции страны.

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Зарубежная хроника
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