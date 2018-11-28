Среда, 28 Ноября 2018 года
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СРВ и КНР провели совместные учения по борьбе с эпидемиями и катастрофами

Политика

В рамках совместных пограничных мероприятий между армиями Китайской Народной Республики и Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) состоялись учения по борьбе с эпидемиями и последствиями природных бедствий

Ханой, 28 ноября 2018, 23:00 — REGNUM  Армии СРВ и КНР провели совместные пограничные учения, в ходе которых военнослужащие обеих стран отработали необходимые действия в экстренных условиях. Были отработаны действия военных в условиях природных бедствий и распространения эпидемий. В мероприятиях от вьетнамской стороны принял участие министр обороны СРВ Нго Суан Лить.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», совместные учения военных являются одним из направлений двустороннего взаимодействия в рамках программы по развитию сотрудничества между министерствами обороны СРВ и КНР. Программа предполагает расширение взаимодействия между странами в оборонной сфере.

Стороны также договорились о проведении совместных пограничных учений на ежегодной основе.

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Зарубежная хроника
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