СРВ и КНР провели совместные учения по борьбе с эпидемиями и катастрофами

Ханой, , 23:00 — REGNUM Армии СРВ и КНР провели совместные пограничные учения, в ходе которых военнослужащие обеих стран отработали необходимые действия в экстренных условиях. Были отработаны действия военных в условиях природных бедствий и распространения эпидемий. В мероприятиях от вьетнамской стороны принял участие министр обороны СРВ Нго Суан Лить.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», совместные учения военных являются одним из направлений двустороннего взаимодействия в рамках программы по развитию сотрудничества между министерствами обороны СРВ и КНР. Программа предполагает расширение взаимодействия между странами в оборонной сфере.

Стороны также договорились о проведении совместных пограничных учений на ежегодной основе.