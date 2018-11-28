Вьетнам решительно осуждает действия Китая в Южно-Китайском море

Ханой, , 23:56 — REGNUM Китай начал нелегальное строительство на насыпном острове Бонгбэй, что вызвало недовольство в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ), которая считает эти территории в Южно-Китайском море своими.

На пресс-конференции министерства иностранных дел СРВ, представитель МИД СРВ Нгуен Фыонг Ча заявила о том, что Вьетнам решительно осуждает действия Китая и призывает китайскую сторону немедленно прекратить любые работы в районе острова. По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», Вьетнам обладает суверенитетом над этими территориями, о чем свидетельствует история и международное право. Как считают представители министерствах иностранных дел СРВ, Китай может использовать сооружения в районе острова в военных целях.

Подобные действия наносят ущерб двусторонним отношениям. Вьетнам заинтересован в сохранении мира и безопасности в регионе.