Четверг, 29 Ноября 2018 года
00:49:27 МСК

Вьетнам решительно осуждает действия Китая в Южно-Китайском море

Политика

Вьетнам выразил обеспокоенность в связи с агрессивными действиями Китая в Южно-Китайском море

Ханой, 28 ноября 2018, 23:56 — REGNUM  Китай начал нелегальное строительство на насыпном острове Бонгбэй, что вызвало недовольство в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ), которая считает эти территории в Южно-Китайском море своими.

На пресс-конференции министерства иностранных дел СРВ, представитель МИД СРВ Нгуен Фыонг Ча заявила о том, что Вьетнам решительно осуждает действия Китая и призывает китайскую сторону немедленно прекратить любые работы в районе острова. По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», Вьетнам обладает суверенитетом над этими территориями, о чем свидетельствует история и международное право. Как считают представители министерствах иностранных дел СРВ, Китай может использовать сооружения в районе острова в военных целях.

Подобные действия наносят ущерб двусторонним отношениям. Вьетнам заинтересован в сохранении мира и безопасности в регионе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить