Ханой, , 23:17 — REGNUM В Афинах состоялась XX международная конференция коммунистических и рабочих партий, в которой приняли участие 180 делегатов от 91 коммунистической партии.

В конференции также приняла участие делегация Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) во главе с заместителем председателя комитета внешних сношений коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Мань Кыонгом. Конференция в Афинах является крупнейшей площадкой для взаимодействия коммунистических партий со всего мира. По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», выступая на конференции, Нгуен Мань Кыонг отметил важность сотрудничества между коммунистическими партиями.

В рамках конференции Нгуен Мань Кыонг также провел личную встречу с генеральным секретарем коммунистической партии Греции, в ходе которой стороны обсудили внедрение общих мер для укрепления взаимодействия на двустороннем уровне.