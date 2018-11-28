МАГАТЭ готовится к инспекции северокорейских ядерных объектов

Пхеньян, , 22:29 — REGNUM Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) продолжает подготовку к проведению инспекции северокорейских ядерных объектов. Это является необходимым условием для окончательного подтверждения их уничтожения в рамках процесса денуклеаризции, о котором договорились лидеры КНДР и США 12 июня. Подробностями о ходе подготовки поделился глава департамента МАГАТЭ Массимо Апаро во время встречи с заместителем министра иностранных дел Республики Корея Кан Джон Сиком, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Ожидается, что эксперты МАГАТЭ посетят полигоны Сохэ, Пхунгери и Тончханни, которые, как заявлял ранее лидер КНДР Ким Чен Ын, были уничтожены. Также объектом проверок станет исследовательский центр в Йонбёне, где находится ядерный реактор. Ранее СМИ сообщали о подозрительной активности, свидетельствующей о возможной работе реактора. Если инспекторы смогут подтвердить слова северокорейского руководства, переговоры по ядерному разоружению продолжатся. В противном случае велика вероятность эскалации конфликта. В 1993 году МАГАТЭ уже проводило инспекцию ядерных объектов КНДР и нашло множество нарушений. Тогда это привело к выходу Северной Кореи из Договора о нераспространении ядерного оружия и противостоянию с США.