В Чувашии завернули госпрограмму «со вчерашними цифрами»

Чебоксары, , 18:39 — REGNUM На заседании Кабинета министров Чувашии, которое прошло сегодня, 28 ноября, была раскритикована и возвращена на доработку государственная программа «Экономическое развитие Чувашской Республики». Причин было несколько. Глава республики Михаил Игнатьев, в частности, был недоволен тем, что не учли федеральные средства, хотя федеральный бюджет уже принят и даже сам он «все цифры на бумаге привёз». Он был настолько недоволен, что предложил «товарищам министрам», работающим «вчерашним днём», искать «другую работу». Досталось членам правительства и за отсутствие амбиций в части развития субъектов малого бизнеса, так как «если такими темпами будем двигаться, у нас уровень заработной платы не будет расти». Кульминацией стали разбирательства в части прогноза роста средней зарплаты по отраслям, так «при таких подходах» «молодые люди как выезжали в Москву, так и будут выезжать», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проект государственной программы «Экономическое развитие Чувашской Республики» подготовлен минэкономразвития «во исполнение стратегии социально-экономического развития» региона до 2035 года. В министерстве отмечают, что цель программы — «формирование конкурентоспособной экономики и совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив».

Хронологически она разделена на три этапа: 2019−2025 годы, 2026−2030 и 2031−2035 годы. Проект госпрограммы включает в себя шесть подпрограмм — совершенствование системы государственного стратегического управления и потребительского рынка, развитие малого бизнеса, содействие развитию внешнеэкономической деятельности, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, а также инвестиционный климат. Планируемый объём финансирования — почти 40 млрд рублей, из них около 90% — это внебюджетные источники.

В ходе обсуждения выяснилось, что в проекте государственной программы не учтены федеральные средства по федеральным проектам. Замминистра экономики Инна Антонова объяснила это тем, что «в нашем бюджете республиканском пока средства по федеральным проектам не учтены».

«Федеральный бюджет Государственной думой принят, все параметры бюджета там вписаны. Мы принимаем государственную программу экономического развития со вчерашними цифрами, уважаемые коллеги. Надо в режиме онлайн всё следить. Цифры есть. С первым заместителем министра финансов встречался, все цифры, даже на бумаге, привёз. Надо их вписывать…

Кто вчерашним днём работает, ищите другую работу, товарищи министры», — предупредил Михаил Игнатьев.

Он также подчеркнул, что в предлагаемую госпрограмму необходимо включить и прогноз по числу высокотехнологичных рабочих мест — а не включать их в программу по развитию промышленности, как считают экономисты в минэкономразвития. Ещё большее неудовольствие вызвал прогноз по росту удельного веса малого и среднего бизнеса в структуре ВРП — 36% к 2025 году. Михаил Игнатьев сослался мировую практику и показатель в 80%. На что премьер Иван Моторин осторожно заметил, что прогноз «консервативный», к 2035 году всё-таки «выходят» на показатель в 70%.

«Сами себя не должны вводить в заблуждение. Первые семь у нас лет какой-то застой, а потом мы какую-то «революцию» будем делать, что ли? Революцию имеется в виду в кавычках. Так не бывает… Потому отраслевики если согласовали бесспорно, к ним тоже мои претензии», — настаивал Михаил Игнатьев.

«Если мы такими темпами будем двигаться, у нас уровень заработной платы не будет расти. Сейчас мы за счёт работников бюджетной сферы — ни для кого не секрет — с учётом того, что рост хороший, выполняя индикаторы президента России от мая 2012 года, в целом в среднем по региону неплохой [показатель]», — признал глава Чувашии.

Представители минсельхоза и минстроя сообщили, что в 2024 году средняя зарплата в АПК составит 22 430 рублей (рост к уровню 2017 года на 30%), в строительстве вырастет с нынешних 26 400 до 33 000 рублей.

«И всё? Вот молодые люди как выезжали в Москву, так и будут выезжать при таких подходах», — сделал вывод Михаил Игнатьев.

Инна Антонова на вопрос о средней зарплате в секторе малого и среднего предпринимательства и вовсе заявила, что «к 2025 году посчитаем».

"Не считали, что ли? Я же простые вопросы задаю. Эти вопросы задают мне наши жители, в разных трудовых коллективах. В промышленности сколько? Инна Николаевна, надо готовиться к заседанию Кабинета министров…

Вы же зарплату свою считаете. И прикидываете, с учётом доходной части семейного бюджета по расходной части, куда будем направлять в течение месяца, года, у детей просьбы есть. И каждый человек хочет видеть, работающий на заводе, какую задачу мы ставим к 2025 году, к 2030 и 2035. Чтобы понимали, что в республике есть возможность заработать и никуда не надо смотреть, в какие-то другие регионы, потому что эти переезды — всё равно дополнительная социальная напряжённость в любой семье, кто бы как ни говорил», — заключил Михаил Игнатьев, дав неделю на доработку проекта государственной программы.

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