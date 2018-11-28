В Керченском проливе Порошенко проверял РФ на прочность — политолог

Москва, , 18:48 — REGNUM Организуя провокацию в Керченском проливе, президент Украины Пётр Порошенко думал, что Россия дрогнет и отойдёт. Это 28 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале предположил профессор факультета глобальных процессов МГУ Александр Сагомонян.

«Важнейшая цель этой провокации — нас пытались проверить на прочность, — сказал он. — Порошенко думал, что Россия дрогнет и отойдёт. Порошенко хотел показать своему электорату, что Россия отступает. Он получал бы резкое повышение своего рейтинга. Это бы пропаганда раскрутила».

Кроме того, он допустил, что данная провокация была задумана «вне Трампа» и преследовала цель сорвать предстоящую встречу президентов РФ и США на саммите G-20.

«Там ведь будут очень серьёзные вопросы обсуждаться, — сказал Сагомонян. — От Ближнего Востока до Договора по ракетам средней и меньшей дальности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры 1 декабря на полях саммита G20 в Аргентине.

Как отметил Ушаков, содержание беседы и основные темы обсуждения выберут сами лидеры, от них же будет зависеть и продолжительность встречи.

Вместе с тем ожидается, что на повестке будут вопросы борьбы с терроризмом, темы Сирии и КНДР, а также ситуация в Керченском проливе после провокации украинских военных судов.

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