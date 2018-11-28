Южная Корея и США продолжают военные учения на корейском полуострове

Сеул, , 21:32 — REGNUM Военные Республики Корея и США продолжают проводить совместные военные учения для поддержания боеготовности на высоком уровне — несмотря на переговоры с Северной Кореей о ядерном разоружении. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Генерал Роберт Браун, возглавляющий тихоокеанское командование ВМС США, заявил, что стороны и впредь будут проводить совместные манёвры на уровне батальонов и ниже. При этом, крупномасштабные учения также планируются, однако не на территории Корейского полуострова. Такая мера должна помочь избежать провокаций КНДР. В частности, в 2018 году стороны уже провели пробные учения на Гавайях и Аляске.

Ранее министр обороны США Джеймс Меттис объявил об отмене совместных крупномасштабных манёвров, намеченных на этот год — Vigilant Ace и значительном уменьшении масштаба учений Foal Eagle. Кроме того, было сокращено количество совместных морских манёвров Ulchi Freedom Guardian. Снижение военной активности необходимо для того, чтобы не сорвать дипломатический процесс между КНДР, США и Южной Кореей.