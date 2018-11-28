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Вьетнам выиграл спор с Индонезией по поводу стали в ВТО

Политика

Спор по поводу защитных мер по отношению к определенной продукции из железа и стали длился три года

Вьетнам выиграл спор с Индонезией по поводу стали в ВТО
Jean-Pierre Dalbéra f
Плакат Компартии Вьетнама

Ханой, 28 ноября 2018, 21:21 — REGNUM  По сообщению Управления по защитным мерам в торговле Вьетнама, страна одержала верх в споре с Индонезией по поводу защитных мер в сфере производства стальной и железной продукции. Спор разгорелся в июле 2015 г., когда Вьетнам инициировал консультации с Индонезией по поводу особых сборов с импорта плоского проката и нелегированной стали., сообщает издание Vietnam+.

На прошлой неделе ВТО анонсировала соглашение между Вьетнамом и Индонезией, согласно которому последняя взяла на себя обязательство применить правила и рекомендации, установленные Органом по разрешению споров ВТО к 27 марта 2019 г.

Согласно решению Органа по разрешению споров ВТО, Индонезия должна снять сборы с импорта продукции из железа и стали, так как они не подходят под критерии защитных мер ВТО и Генерального соглашения по тарифам и торговле.

В настоящее время Вьетнам является крупным поставщиком стали в Индонезию. По оценкам Управления по защитным мерам в торговле Вьетнама, более 60% нелегированной стали и плоского проката Индонезии составляет вьетнамская продукция.

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Зарубежная хроника
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