Президент Перу Мартин Вискарра: в стране нет политических преследований

Лима, , 21:52 — REGNUM Президент Перу Мартин Вискарра заявил, что уголовные дела о коррупции в отношении бывших руководителей Перу ведутся при неукоснительном соблюдении принципа разделения властей. В интервью чилийскому агентству «Эль-Меркурио» от 27 ноября Вискарра отметил, что не стоит путать политические преследования с активной борьбой с коррупцией. Также президент заверил, что правосудие в Перу независимо.

Политик добавил, что многие его предшественники имеют проблемы с законом. Альберто Фухимори (1990−2000) в настоящее время отбывает срок. Педро Кучински (2016−2018) и Ольянта Умала (2011−2016) находятся под следствием. А Алан Гарсия (1985−1990, 2006−2011) и Алехандро Толедо (2001−2006) скрываются от правосудия. Вискарра признал, что данная картина отражается на состоянии не только перуанского общества, но и наносит ущерб репутации страны в глазах международного сообщества. Вискарра призвал принять на международном уровне меры, которые бы способствовали выполнению обязательств в сфере борьбы с коррупцией, ссылки на которые содержатся в адресованной уругвайскому правительству ноте, в которой сформулирована позиция Перу относительно предоставления Уругваем политического убежища Алану Гарсии.