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В Бангладеш осужденные за коррупцию не смогут участвовать в выборах 2 года

Политика

Осужденные за участие в коррупционных схемах на два года и более не смогут принимать участие в выборах в качестве кандидатов в течение двух лет

Дакка, 28 ноября 2018, 18:31 — REGNUM  Высокий суд Бангладеш постановил, что осужденные на два года и более коррупционеры не смогут принимать участие в выборах как кандидаты в течение двух лет. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», такие люди смогут участвовать в выборах лишь при условии успешной апелляции в высших судебных инстанциях, в ходе которой выполнение их наказания будет отсрочено. Решение по данному вопросу было вынесено 27 ноября.

В соответствии с этим решением Высокого суда Бангладеш в предстоящих парламентских выборах не смогут принять участие многие бангладешские политики, замешанные в коррупционных схемах, включая и главу основной оппозиционной партии Бангладеш Халеду Зию. Адвокаты пяти лидеров Бангладешской националистической партии (БНП), осужденных по делам о коррупции, подали апелляции по делам их клиентов, которые Высокий суд Бангладеш отклонил. При этом, как заявил один из судей, «мы не вмешиваемся в процесс подачи апелляций».

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Зарубежная хроника
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