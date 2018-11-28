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Генсек оппозиционной партии Бангладеш прослезился на пресс-конференции

Политика

На пресс-конференции в штаб-квартире Бангладешской националистической партии прослезился генеральный секретарь этой партии

Дакка, 28 ноября 2018, 22:48 — REGNUM  Генеральный секретарь Бангладешской националистической партии (БНП) Мирза Фахрул Ислам Аламгир заплакал во время проведения пресс-конференции в штаб-квартире партии 26 ноября. Как сообщает бангладешское новостное издание «Протхом ало», генсек БНП прослезился после упоминания о том, что БНП впервые идет на выборы «самостоятельно», в то время как лидер партии — Халеда Зия — находится в тюрьме. Генеральный секретарь БНП плакал в течение двух минут, во время которых не смог проронить ни слова.

На упомянутой пресс-конференции были официально заявлены кандидаты на выборах от БНП. В начале пресс-конференции Мирза Фахрул Ислам Аламгир рассказал о целях участия БНП в выборах. По его словам, БНП будет участвовать в выборах в качестве одной из многих равных между собой партий, составляющих оппозиционное движение в Бангладеш.

В настоящее время лидер БНП Халеда Зия находится в тюрьме. Тем не менее она стала кандидатом на выборах от трёх округов столицы Бангладеш — г. Дакки.

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Зарубежная хроника
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