Страны Западной Африки намерены ввести единую валюту в 2020

Абуджа, , 18:27 — REGNUM Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) предоставило Западноафриканскому валютному институту (WAMI) новый мандат для воплощения проекта по внедрению единой валюты в 2020 году вследствие создание единого внутреннего рынка англоговорящих стран Западной Африки. Об этом сообщило 27 ноября эфиопское новостное агентство EBC.

Генеральный директор WAMI д-р Нгози Эгбуна сообщил, что все усилия его института и руководства западноафриканских стран направлены на то, чтобы сделать нынешний план по введению и использованию единой валюты реальностью. По словам директора, в состав рабочей группы WAMI входят представители шести стран — англоязычные страны Западной Африки плюс Гвинея.

Институт был создан для того, чтобы образовать вторую валютную зону в Западной Африке, учитывая, что уже есть одна зона у франкоязычных западноафриканских стран. Таким образом, целью проекта является достижение полной экономической и денежной интеграции Западной Африки как региона.