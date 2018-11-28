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В Калининградской области на субсидии рынка труда потратили свыше 50 млрд

Политика

До конца 2018 года запланировано увеличить бюджет этой меры поддержки ещё на 5 млрд рублей

Калининград, 28 ноября 2018, 18:19 — REGNUM  Бюджет субсидий на поддержку рынка труда в 2018 году в Калининградской области уже выбран в полном объёме, а до конца года дополнительно потребуется ещё 5,3 млрд рублей. Об этом сегодня, 28 ноября, заявил региональный министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Дмитрий Кусков. Всего бюджет этой меры поддержки бизнеса в этом году составил 50,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Увеличение субсидий региональные власти связывают с увеличением промышленного производства, в том числе и в секторе автомобилестроения, которое получает значительную долю этих средств.

Действие субсидий по поддержке рынка труда в Калининградской области запланировано до 1 января 2031 года.

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Рынок труда
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