В Калининградской области на субсидии рынка труда потратили свыше 50 млрд

Калининград, , 18:19 — REGNUM Бюджет субсидий на поддержку рынка труда в 2018 году в Калининградской области уже выбран в полном объёме, а до конца года дополнительно потребуется ещё 5,3 млрд рублей. Об этом сегодня, 28 ноября, заявил региональный министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Дмитрий Кусков. Всего бюджет этой меры поддержки бизнеса в этом году составил 50,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Увеличение субсидий региональные власти связывают с увеличением промышленного производства, в том числе и в секторе автомобилестроения, которое получает значительную долю этих средств.

Действие субсидий по поддержке рынка труда в Калининградской области запланировано до 1 января 2031 года.