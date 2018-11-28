В Эфиопии арестовали 60 правительственных чиновников в связи с коррупцией

Аддис-Абеба, , 23:09 — REGNUM Полиция и силы безопасности Эфиопии арестовали более 60 правительственных чиновников, часть из которых занимали высокие посты в Национальной металлургической и инжиниринговой корпорации (MetEC), а часть — в Национальной службе разведки и безопасности Эфиопии (NISS). Их всех обвиняют в коррупции, растрате бюджетных средств и регулярных нарушениях прав человека. Об этом сообщило 27 ноября эфиопское информационное агентство FanaBC.

Среди задержанных находятся несколько представителей высшего командования спецслужб Эфиопии — генералы: Тена Курди, Берэ Бейен, Тыгабу Фэтлиб и Хадигу Гебрегиоргис.

Арестованных представителей командования национальной разведки обвиняют в нарушениях прав человека, в том числе избиениях, пытках для получения ложных признаний, содомии, изнасилованиях и убийствах задержанных.

Кроме того, заявлено, что MetEC и NISS работали по этой преступной схеме совместно, что позволяло представителям спецслужб получать «откаты» за покрытие мошеннических финансовых схем металлургической корпорации. В частности, задержанных чиновников MetEC обвиняют в том, что они проводили государственные закупки на миллиарды долларов без проведения официальных процедур торгов.