Африканские страны намерены перенять опыт строительства дамб в Эфиопии

Аддис-Абеба, , 22:43 — REGNUM Экспертные группы и представители министерств энергетики Зимбабве, Мозамбика и Демократической Республики Конго прибыли на стройплощадку крупнейшей эфиопской дамбы «Ренессанс», чтобы договориться о технологическом сотрудничестве и обмене опытом строительства крупных энергетических установок. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Ethiopian News Agency.

По словам министра энергетики Зимбабве Музунгу Диякло, правительство Зимбабве находится под впечатлением от осуществляемого Эфиопией крупного объектного строительства ГЭС «Ренессанс», так как все финансирование процесса происходит за счет средств государства и пожертвований граждан. По его мнению, Эфиопия, таким образом, предоставила стимул другим африканским странам начать реализовывать свои проекты строительства крупных энергетических установок, так как доказала, что это возможно на практике.

Экспертные группы провели совещание с ведущими инженерами и архитекторами Эфиопии по вопросам дальнейшего сотрудничества с целью реализации подобных объектов в своих странах. Представители руководства Эфиопии договорились с прибывшими делегациями о предоставлении всевозможной помощи со своей стороны.