Выборы в Грузии: НПО фиксируют нарушения и пишут жалобы

Тбилиси, , 18:10 — REGNUM Второй тур выборов в целом проходит в мирной обстановке, но наблюдатели от неправительственных организаций успели зафиксировать целый ряд нарушений со стороны избирательной администрации и представителей правящей партии. Об этом на промежуточных пресс-конференциях сообщили представители неправительственных организаций «Ассоциация молодых юристов Грузии» и «Transparency International — Грузия».

В частности, факты ограничения прав наблюдателей были зафиксированы «Ассоциацией молодых юристов» на избирательных участках в Гурджаани, Марнеули, Исанском избирательном округе Тбилиси, а на избирательном участке в Зугдиди двое подвыпивших граждан угрожали расправой члену «Единого национального движения». На избирательном участке в Хоби выявлены 2 факта подкупа избирателей. В обоих случаях деньги выдавало стоявшее у избирательного участка одно и то же лицо, отмечается в промежуточном отчете наблюдателей.

На 86-м избирательном участке Самгорского избирательного округа Тбилиси находился депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Шота Хабарели, что «Ассоциация молодых юристов» расценила как нахождение на участке неуполномоченного лица и нарушение избирательного законодательства.

В регионах также выявлены факты контроля воли избирателей, которые выражались в том, что выходившие из кабины избиратели сообщали представителям отдельных организаций или членам комиссии о своем выборе, демонстрировали бюллетени. А на избирательном участке в Ахалкалаки избиратель сфотографировал бюллетень в кабине.

Представителями «Ассоциации молодых юристов» составлено более 30 жалоб.

До 70 различных нарушений зафиксировали на выборах наблюдатели от второй НПО, которые составили и подали в избирательные комиссии 9 жалоб. Ими выявлены 4 факта вероятного подкупа избирателей, 18 фактов недопуска наблюдателей на избирательные участки. Особенный акцент «Transparency International — Грузия» делает на нарушении процедуры голосования, которая проявилась в том, что выходившие из кабины избиратели демонстрировали открытые бюллетени членам комиссии или представителям той или иной партии. Такие факты выявлены в Гурджаани, Ахалкалаки, Зугдиди, Ниноцминда, Марнеули, Абаше.

Среди других нарушений наблюдатели отметили нахождение у избирательных участков лиц, которые вели учет явившихся на голосование граждан.

Напомним, что 28 ноября в Грузии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 28 октября. По его результатам, во второй тур вышли независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая «Грузинская мечта», и кандидат от «Единого национального движения» Григол Вашадзе.