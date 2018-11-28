Версия: Керченский инцидент не повлияет на отношения между РФ и США?

Москва, , 18:23 — REGNUM Керченский инцидент не сможет наложить глобальный отпечаток на российско-американскую глобальную повестку, полагает член высшего совета политической партии «Единая Россия» Владимир Плигин. Об этом он заявил 28 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Я не думаю, что этот вопрос способен наложить глобальный отпечаток на российско-американскую глобальную повестку, — сказал он. — РФ и США являются глобальными странами, и у них есть те вызовы, на которые они должны анализировать по-настоящему и глубоко. Один из вызовов — это вызов международного терроризма, миграционные проблемы. Конечно, в публичной плоскости будет звучать и эта тема, но не более как одна из запятых повестки».

Кроме того, он заметил, что, когда речь идёт о реакции на российско-украинские отношения некоего обобщенного Запада, то это в некоторой степени является передержкой.

«Только что была точно обозначена позиция такой страны, как Италия. О немедленном снятии санкций, — сказал Плигин. — Ранее я участвовал во встрече с европейскими депутатами, и мы говорили о необходимости начала более продуктивного и серьёзного диалога».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента Украины Святослава Цеголко, канцлер Германии Ангела Меркель в беседе с президентом Украины Петром Порошенко пообещала сделать всё возможное для деэскалации конфликта в Азовском море.

«Ангела Меркель выразила обеспокоенность эскалацией российской агрессии с применением оружия и сообщила, что будет делать всё для деэскалации, — сообщил пресс-секретарь. — Глава украинского государства заявил о неприемлемости агрессивных действий России и призвал международное сообщество усилить давление на Россию для немедленного освобождения украинских моряков и кораблей».

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