Премьер Албании осудил дискриминацию Сербией косовских товаров

Тирана, , 18:15 — REGNUM После объединенного заседания правительств двух республик была проведена совместная пресс-конференция премьер-министров Косово и Албании Рамуша Харадиная и Эди Рамы.

Комментируя введение Косово таможенной пошлины в размере 100% на сербские товары, Рама заявил, что решение правительства Косово — это нормальная реакция в ненормальной ситуации.

«Косово не могло и дальше принимать такое положение дел, когда косовские товары подвергаются дискриминации, а сербские продолжают ввозиться на территорию края».

Также Рама заявил, что Албания заинтересована в построении стратегических отношений с Сербией, передает косовское новостное агентство «КосоваПресс».

«Однако Сербия не должна иметь два лица — одно для Косово и другое для Албании. Это неприемлемо. Сербия — не жертва, жертва — это Косово.

Албания и Косово будут идти плечом к плечу как два гордых орла».

Примечание: в албанском языке слово «орел» (shqiponja) женского рода. На флаге Албании изображен двуглавый орел на красном фоне.